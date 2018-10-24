الميرينغي يستعيد توازنه بالفوز على فيكتوريا بلزن

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 -1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة باب التسجيل في (د.11) ثم أضاف البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني في (د.55)، قبل أن يقلل هروسوفسكي الفارق في (د.79).

ولم يقدم ريال مدريد ما هو منتظر منه بعد سلسلة نتائجه السلبية منذ قرابة شهر من الآن، لكنه تمكن من الفوز في النهاية رافعا رصيده إلى 6 نقاط بالصدارة مع روما الإيطالي.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة نجمه البرازيلي مارسيلو قبل دقائق من نهاية المباراة، بعد تدخل لاعب بلزن إكباي، بشكل عنيف على البرازيلي الذي حاول الضغط على نفسه لمواصلة اللعب لكنه سقط وخرج.