النائب بلاها: العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي

أعلن لوبوش بلاها، رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي ، إدانته للعدوان الإسرائيلي الجديد على الأراضي السورية، مؤكدا انه يمثل خرقا للمرة المائة للقانون الدولي.

وانتقد بلاها بشدة الموقف الأمريكي المشجع للعدو الاسرائيلي للمضي قدما في اعتداءاته هذه من خلال رفض الإدارة الأمريكية ادانتها واعتبارها عدوانا.

وشدد بلاها في تعليق نشر على موقع فيسبوك على ان العدوان يظل عدوانا ويستحق ردا وحيدا وهو مطالبة رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي برفع يده الملطخة بالدماء عن سورية وقال “من يصدق بعد ذلك كله الدعاية الأمريكية بأن ما حدث هو دفاع عن النفس يجب ان يكون معتوها”.

وفي السياق نفسه أكدت الصحفية التشيكية المختصة بالشرق الاوسط تيريزا سبينتسيروفا في مقال نشر اليوم في صحيفة ليتيرارني نوفيني ان قواعد اللعبة تغيرت ألان في الشرق الأوسط بعد إسقاط المضادات الجوية السورية طائرة أف 16 للعدو الإسرائيلي.

وبينت سبينتسيروفا إن إسقاط الطائرة يلفت الانتباه بشدة إلى أن الهيمنة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة بدأت تنتهي تدريجيا.