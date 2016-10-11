النائب رعد: أمريكا تواصل شن الحروب على الدول العربية عبر أدواتها

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب محمد رعد أن أمريكا تواصل شن الحروب على الدول العربية عبر أدواتها والإرهابيين في المنطقة.

وقال رعد في كلمة له اليوم خلال احياء مراسم عاشوراء في بلدة الزرارية “إننا نقاتل ونواجه التنظيمات الارهابية امثال داعش و جبهة النصرة فهم أدوات أمريكا في المنطقة” مؤكدا أن الذي يحرك “داعش” و”النصرة” والسعودية وتركيا وغيرها هم الأميركيون.

وأضاف رعد إن “الأميركيين يوزعون الأدوار على الحكام العرب وعلى بعض الجماعات الإرهابية” مشيرا إلى أن هؤلاء لا يريدون تسويات سياسية ولا تهدئة في المنطقة لأن التخريب لم يكتمل بعد ولأن ثمة جيشا في سورية ما زال يقاتل ولأن المقاومة لا تزال تملك روحا متقدمة والتي ستبقى لديها ولدى مقاتليها.