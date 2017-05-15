النائب لحود: الإرهاب في سورية والمنطقة منبعه وتمويله من أنظمة خليجية

أكد النائب اللبناني السابق إميل لحود، أن الإرهاب الذي يفتك بالشعب العربي في سورية والعراق واليمن يعود منبعه ومصادر تمويله إلى بعض أنظمة الخليج وفي مقدمتها السعودية وقطر.

ونوه لحود في بيان له اليوم بما قامت به المقاومة اللبنانية لضرب الإرهاب في سورية وإبعاد خطره عن لبنان مشددا على أن المقاومة حمت لبنان من تمادي الإرهاب وكانت كما عرفناها ضمانة لأمنه بوجه العمالة لإسرائيل وللإرهاب التكفيري ولا سيما انهما وجهان لعملة واحدة ما أدى الى القبض على شبكات كثيرة والقضاء على الخلايا الارهابية النائمة وتأمين الاستقرار في لبنان في وقت تشهد فيه المنطقة حروبا وأزمات.

كما نوه لحود بانجازات المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي وإرغامه على الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 ودحره في عدوان تموز 2006 .