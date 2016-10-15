الناتو: لا خطط لحلف للتواجد العسكري في سورية

نقلت وكالة آكي الإيطالية عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تأكيده مجددا عدم وجود أي خطط للتواجد العسكري في سورية.

وقال ستولتنبرغ في كلمة ألقاها في كلية الدفاع التابعة للحلف بروما: “إن الحلف يستخدم كل قنواته في محاولته المساعدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية بالإضافة إلى دعم (التحالف المناهض) لتنظيم داعش إلا أنه لا توجد لديه أي خطط لأي تواجد عسكري في سورية حاليا”.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا استعراضيا منذ أيلول 2014 بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق نتائج تذكر على الأرض بل أدى إلى تمدد هذا التنظيم الإرهابي في سورية والعراق، بينما أدت ضربات سلاحي الجو السوري والروسي إلى دحر هذا التنظيم من مناطق واسعة في سورية وتكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.