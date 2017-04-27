“الناتو” يطالب النظام التركي باحترام القانون!!!

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ النظام التركي باحترام كامل للقانون غداة قيام سلطات نظام أردوغان بإصدار قرارات باعتقال أكثر من 3 آلاف شخص بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

ستولتنبرغ صرح عند وصوله للمشاركة في اجتماع للاتحاد الاوروبي في مالطا أن ملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب يجب أن تتم في إطار الاحترام الكامل لدولة القانون.

هذا وكانت النيابة العامة التابعة لنظام أردوغان أصدرت أمس أوامر باعتقال 3224 شخصا في 81 محافظة في إطار التحقيقات التي تجرى حول المنتمين إلى شبكة المعارض التركي فتح الله غولن، حيث تم تعليق مهام اكثر من 9100 شرطى بالحجة ذاتها، فيما اعتقل 1013 شخصا في عمليات نفذتها الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.