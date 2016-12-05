الناجون من السكتة الدماغية أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصرع

كشفت دراسة طبية أمريكية عن أن شخصا من بين كل 10 ناجين من السكتات الدماغية قد يعاني من نوبات الصرع، بسبب الأضرار والتلف الذي يطرأ على خلايا المخ من جراء الإصابة بالسكتات الدماغية.

تشخص نوبات الصرع بالحالات العصبية المزمنة المتكرر مصحوبة بتشنجات العضلات.

كان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات من 450 الناجين من السكتات الدماغية، حيث وجد معاناة 11% منهم من نوبات الصرع بعد الإصابة بالسكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن مرضى الصرع قد يتعرضون، بمعدل الضعف، لتلف المخ، لترتفع نوبات الصرع بين المرضى خاصة ممن بلغوا الـ 44 عاما، مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاما ممن لم يتعرضوا للسكتة الدماغية ولتلف خلايا المخ.