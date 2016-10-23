النادي الملكي يتغلب على أتلتيك بيلباو وينفرد بالصدارة

خرج ريال مدريد من عنق الزجاجة في معقله “سانتياغو برنابيو”، أمام مضيفه العنيد أتلتيك بيلباو، بفوزه عليه بشق الأنفس، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل بهدف مبكر عند الدقيقة 7 من متابعة لكرة من داخل منطقة الجزاء هيأها له زميله إيسكو على طبق من ذهب.

وأدرك سابين ميرينو التعادل للفريق الباسكي بحلول الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من أخطاء مدافعي الفريق الملكي.

وأنقذ المهاجم الملكي الشاب البديل ألفارو موراتا، أصحاب الأرض، من كمين الفريق الباسكي العنيد، بتسجيله هدف الفوز له في الدقيقة 83 من عمر المباراة، محتفلا بذلك بربيعه الرابع والعشرين.

وأهدر رونالدو هدفا محققا في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا عن الضائع بعد انفرادة تامة بالحارس وجها لوجه، كما أضاع “صاروخ ماديرا”، الذي يعاني من عقم تهديفي، عدة فرص أخرى للتسجيل في هذا اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم الأحد 23 تشرين الأول، في العاصمة مدريد.

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 21 نقطة، وقفز من المركز الرابع إلى الصدارة بمفرده، ليتجاوز بفارق نقطتين وصيفه إشبيلية، الذي انتزع الصدارة لبعض الوقت، بتجاوزه برشلونة بفارق نقطة، وذلك عقب تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد، في وقت سابق من اليوم.

أما أتلتيك بيلباو، فبقي في المركز السادس في الدوري برصيد 15 نقطة.