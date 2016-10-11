النادي الملكي يطلق مشروعه لتحديث السانتياغو بأموال عربية

أطلق نادي ريال مدريد الثلاثاء 11 تشرين الأول مشروعه لتحديث ملعب سانتياغو برنابيو لكرة القدم بعد موافقة بلدية العاصمة على بناء أقل طموحاً من السابق.

وسيقوم صندوق الاستثمار في أبو ظبي بتمويل المشروع، وحسب الاتفاق، تسمح بلدية مدريد باستئناف المشروع الذي جمد العام الماضي بقرار قضائي، ويتعهد ريال مدريد بأنه يكتفي بالمساحة المبنية حاليا مع إقامة حديقة عامة بمساحة 6 آلاف متر مربع في زاوية الملعب.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في مؤتمر صحافي في “فندق المدينة” الثلاثاء : “ما سنقوم به يعتبر تحويلا مذهلا لملعب سانتياغو برنابيو الذي هو أحد رموز مدينتنا ونرغب بأن نجعله أحد أفضل الملاعب في العالم”.

وأضاف “لن نزيد المساحة المبنية، لكننا سننقل المكاتب إلى فالديبيباس” في شرق العاصمة حيث يوجد مركز التدريب، مشيرا إلى أنه يريد البدء بالمشروع “خلال العام 2017”.

وتابع “الكلفة ستصل إلى 400 مليون يورو” وسيقوم صندوق الاستثمار في إمارة أبو ظبي بتمويل المشروع بالكامل مقابل تغيير اسم الملعب.

واستدرك “الملعب سيبقى يحمل اسم برنابيو ويمكن أن يكون له اسم عائلة جديد أيضا” مع الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد (81 ألفا) وتزويده بسقف متحرك وغلاف معدني عبارة عن مجموعة منحنيات.

وافتتح ملعب ريال عام 1947 قبل أن يطلق عليه عام 1955 اسم الرئيس الرمز للنادي سانتياغو برنابيو (توفي في 1978)، وتم تحديثه عدة مرات منذ مونديال 1982 في إسبانيا وصنفه الاتحاد الأوروبي في أعلى درجات الملاعب.

ووافق برشلونة الغريم التقليدي لريال على تنفيذ مشروع جديد يقصي بتحديث ملعبه كامب نو بكلفة 400 مليون يورو أيضا وسيزود بسقف متحرك مع زيادة عدد المقاعد من 99 ألفا راهنا إلى 105 آلاف.

من جانبه، سيمتلك أتلتيكو مدريد، القطب الثاني في المدينة، في 2017 ملعبا جديدا “لا بيينيتا” في شرق العاصمة بسعة 70 ألف متفرج.