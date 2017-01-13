النادي الملكي يكسر الرقم القياسي لبرشلونة بتعادل مثير مع اشبيلية

حافظ فريق ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم في 40 مباراة متتالية، في كل البطولات، عقب تعادله المثير أمام مضيفه إشبيلية، في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الأندلسي، في نتيجة المباراة التي احتضنها ملعب “رامون سانشيز”، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، تقدم بهدف سجله المدافع البرازيلي دانيلو داسيلفا، بالخطأ في مرمى فريقه ريال مدريد، في الدقيقة (10)، قبل أن يدرك ماركو أسينسيو التعادل للنادي الملكي.

وعاد إشبيلية للتقدم من جديد، عبر هدف حمل توقيع ستيفان يوفيتيتش، في الدقيقة (54)، قبل أن يضيف زميله فيسنتي ايبورا الهدف الثالث.

وانتفض ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بإحرازه لهدفين متتالين، عبر المدافع سيرخيو راموس من ركلة جزاء، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، في الدقائق، (83 و90)، لينتهي اللقاء بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي (3-3)، ليتأهل الفريق الملكي إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.