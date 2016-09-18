النادي الملكي ينفرد بصدارة الليغا

انفرد ريال مدريد بالصدارة إثر فوزه على مضيفه إسبانيول 2-0 الأحد 18أيلول ، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الكولومبي جيمس رودريغيز في (د.34) والفرنسي كريم بنزيمة (د.45+2) الأهداف، في ظل غياب أبرز نجومه كريستيانو رونالدو وغاريث بايل.

وواصل النادي الملكي نتائجه الرائعة في الموسم الجديد الذي لم يذق فيه طعم الخسارة وحقق فوزه الرابع في 4 مبارايات فرفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب ولاس بالماس اللذين يملكان 9 نقاط، أما إسبانيول فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز السادس عشر.