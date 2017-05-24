النبي الحائر!

أعود إلى “مقالات قديمة” أحيانا بقصدٍ وأحيانا أخرى بالصدفة البحتة التي يتولى فيها “عبيد” غوغل “، تحويلها بالعمل على جعلها صدفة ولكن مدبرة نوعا ما، أعود أليها واقرأها وكأنها لا تخصني! و لست أنا من كتب مفرداتها ولا من صاغها، استغرب وأُدهش، اتململ واتحمس، وأحيانا اقول “لو”، وهذه ال “لو” كما تعرفون، هي تعويض لفظي لوعيّ ربما نخترعه ونضعه في أرشيفنا الزمني “الذاكرة” حتى لو لم يحدث أساسا في الواقع، فالآن على سبيل المثال لا شيء مما أعرفه بل أؤمن فيه يحصل في الحياة، ما يحصل هو الذي لا أعرفه ولا أؤمن به، و هذه الـ “الو” مفيدة هاهنا بالتحديد.

إلا أن هذا في الحقيقة لا ينسحب علي وحدي، ينسحب على أجيال عدة، لطالما سادت فيها هذه السمة الظاهرة والدالة على جيل كامل ربما، لكنها لم تكن بهذه الحدة التي هي عليها الآن، حيث أنكم ستجدون اختلافا حادا بين شخصين من جيل واحد، تربيا على الموسيقا نفسها والشعر نفسه والقسوة نفسها أيضا، وكل المفردات الاجتماعية والحياتية والثقافية المشتركة بينهما، إلا أنك تشعر وكأنك تقارن بين نوعين لا علاقة تجمعهما إلا أن لهما السمة ذاتها في التعامل مع هذا التناقض، حيث كل منهما قادر للدفاع عن ما تبناه من وجهات نظر، بل وتبريرها، مهما بدت غريبة وعجائبية وشاذة أحيانا!.

وفي العودة إلى عودتي العفوية أو المقصودة لما كتبته منذ سنوات طحنها الماضي، ربما تحت ضغط من شيخنا “النفّري” بقوله ” العلم المستقر هو الجهل المستقر”، فيحدث أن أسأل نفسي : هل حقا أنا من كتب هذا؟ بغض النظر عن تقييمي له إن كان جيدا أو العكس، لكني انتبهت، أن العديد من المقالات “الانفعالية” إن صح التوصيف أو تلك التي كنت اكتبها وأنا واقع تماما تحت ثقل وطأة ما اكتب عنه، هذه المقالات ألاحظ أنها اختفت، وهذا يعني أني صرت أشد حرصا على التفكير من ردود الفعل القائمة بطبيعتها على السليقة والعفوية.

وهذا وفق منطقي أو مذهبي في الحياة، يعني أنني أخسر، نعم اكسب لصالح النص، واخسر لصالح مُستقبلاتي الحسية التي تبدو وكأنها قد تعبت أو ملت، ويمكن أن تكون في إجازة لا أعرف متى تعود منها.

في الأربعين إذا تبدأ هذه الأسئلة الحقيقية بطرح نفسها، كما لم تفعل من قبل، لذا قيل أن ال 40 سن النبوة أو الجنون، وأضيف والحيرة أيضا، هل سمعتم يوما ب نبي حائر؟ أخر ما يعنيه أن يكون له عظة؟.

يُقال أنه في زمن الحروب يظهر من بين 10 أشخاص نبيا حائرا، لا دعوة له ولا كتاب، وجل ما يريده، هو أن يتعرف إلى ملامح الزمان الذي بُعث أليه، وهذه وحدها تحتاج عمرا بضعف عمر النبوة بمرة ونصف وربما أكثر بكثير، وعندما يعتقد أنه تعرف عليها، يتضح أنها تغيرت أو تغير الشيء الأهم فيها، وعليه مرة أخرى أن يصيغ صياغات قابلة للاحتمال بين ما يصعب احتماله، أو مجرد التفكير بأنه يحصل ما لا يؤمن فيه ولا يصدقه، وما لا يحصل هو العكس! لهذا حمل جيلي هذه الصفة في مرحلتين يوجد بينهما 30 عاما، صفة الحيرة، التي صارت صفة أنبيائه أيضا، وصار من الطبيعي القول بأن زمنا مرّ وجيلا كبر، وها هو ذا “نبي حائر” أخر يجلس بين الناس ولا عظة لديه أو رسالة، وهذه موهبة عظيمة إن كنتم تعلمون.

تمّام علي بركات