النجمة شارابوفا تعود لمهامها كسفيرة للنوايا الحسنة

ذكرت صحيفة الغارديان، الخميس 10 تشرين الثاني، أن لاعبة التنس الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا، ستعود لمهامها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة بعد انتهاء مدة إيقافها.

وقال مصدر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنظمة سعيدة بعودة شارابوفا إلى ملاعب التنس أسرع مما كان متوقعا.

وأضاف نفس المصدر «ستعود (شارابوفا) لعملها كسفيرة للنوايا الحسنة مباشرة بعد انتهاء مدة إيقافها».

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أصبحت شارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، سفيرة له في شباط 2007، قد قرر في وقت سابق من العام الحالي، إيقاف النجمة الروسية في مهمتها كسفيرة له، لحين ظهور نتائج التحقيقات في قضية ثبوت تناولها لمادة “الميلدنيوم” المحظورة على الرياضيين.

يذكر أن النجمة الروسية، المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات، أعلنت في مارس/آذار الماضي ثبوت مخالفتها لوائح المنشطات المحظورة رياضيا، بناء على نتيجة فحص خضعت له في يناير/ كانون الثاني الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة. واكتُشفت في عينتها مادة “الميلدونيوم” التي دخلت ضمن المواد المحظورة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “WADA”، منذ بداية كانون الثاني عام 2016، بعد ذلك قرر الاتحاد الدولي للتنس في 8 حزيران الماضي، توقيفها لمدة عامين.

وتستطيع شارابوفا المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.