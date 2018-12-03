النرويج تعلن مقتل 30 نرويجياً انضموا لـ داعش في سورية

اعلنت الشرطة النرويجية عن مقتل 30 مواطناً نرويجياً انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية فيما لا يزال مصير 30 آخرين غامضاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشرطة النرويجية قولها لصحيفة “أي بي سي نيهيتر” إن “ما يقارب 100 نرويجي غادروا بلادهم وانضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية وأن مصير 30 منهم ما زالوا متواجدين هناك يبدو غامضا”.

وكشفت الشرطة عن عودة 40 من هؤلاء الإرهابيين إلى بلدهم ويعيشون حالياً تحت المراقبة فيما وضع بعضهم في السجن.

وانضمت النرويج إلى غيرها من الدول الأوروبية والأجنبية في تعزيز إجراءاتها الأمنية وسن القوانين لحماية أراضيها ودرء خطر مواطنيها الإرهابيين الذين صدرتهم إلى سورية وقدمت لهم كل أشكال الدعم على مدى سنوات طويلة ومنحتهم غطاء سياسيا في المحافل الدولية.