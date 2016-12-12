النظام البحريني يأمر بسجن الشيخ سلمان 9 سنوات

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن تسع سنوات بحق الشيخ علي سلمان أبرز زعماء المعارضة في المملكة.

وأعيدت محاكمة سلمان الذي يتزعم جمعية “الوفاق الإسلامية” بزعم “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد” في شهر تشرين الأول لأسباب لم تحددها السلطات.

وذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية المستقلة أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به سلمان في حكم جديد بعدما أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.

ونددت منظمة العفو الدولية بالحكم ووصفته بأنه “صادم”.