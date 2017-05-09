النظام التركي يجرد نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي من عضوية البرلمان

جرد النظام التركي اليوم النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي نورسل ايدوغان من عضوية البرلمان التركي بذرائع عديدة.

وذكرت رويترز أن من بين التهم التي وجهها النظام التركي لايدوغان ” الانتماء إلى منظمة إرهابية وارتكاب جرائم باسم المنظمة “.

وكان النظام التركي جرد الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي فيكن يوكساك داغ وصلاح الدين دمرطاش من عضوية البرلمان في شباط الماضي وأودعهما السجن بتهم مشابهة.

وأكد دمرطاش ويوكساك داغ في بيان مشترك الشهر الماضي أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان انتهج سياسات خطرة داخل تركيا وخارجها نصبت العداء لدول الجوار واستهدفت تدمير سورية والعراق وفرقت بين مكونات الشعب التركي.

ويسعى أردوغان بمختلف الوسائل إلى فرض هيمنته على الدولة التركية من خلال فرض حالة الطوارئ التي يجري تمديدها بشكل متواصل وحملة القمع الواسعة والاعتقالات والإقالات التي طالت جميع مؤسسات الدولة

من الشرطة إلى الجيش والقضاء والمحاماة والتعليم وغيرها اضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية العالمية وآخرها حجب موقع ويكيبيديا.