النظام التركي يحاكم 29 ضابط شرطة على خلفية محاولة الإنقلاب

بدأ النظام التركي اليوم بمحاكمة 29 ضابطا في الشرطة التركية بتهمة “رفض أداء الواجب” خلال محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا منتصف تموز الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام رجب طيب اردوغان .. أن بين الضباط الذين يخضعون للمحاكمة ثلاثة من طياري المروحيات وقد وجهت اليهم اتهامات ب”مساعدة الانقلاب” من خلال رفضهم إطاعة أوامر النظام التركي بحماية مقر اقامة أردوغان في اسطنبول ليلة الانقلاب.

وطالب الإدعاء التركي بعقوبة السجن مدى الحياة ل21 من ضباط الشرطة المذكورين بزعم “مشاركتهم في محاولة الانقلاب فيما يواجه الثمانية الباقون أحكاما بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة بتهمة” الإنتماء لمنظمة إرهابية”.

واستغل أردوغان محاولة الانقلاب في منتصف تموز الماضى لشن حملة تصفية واسعة لمعارضي سياساته في مؤسات الدولة والجامعات والمنظمات شملت عشرات الآلاف من الأتراك مدنيين وعسكريين إضافة إلى تسريح عشرات آلاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارىء فى البلاد .