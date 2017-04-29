النظام التركي يحظر الدخول لموقع “ويكيبيديا”…لهذا السبب

أعلنت مراقبة الإنترنت، اليوم السبت 29 أبريل/نيسان، أن سلطات النظام التركي حظرت الدخول لموسوعة الإنترنت الشهيرة “ويكيبيديا” لكافة مستخدمي الإنترنت في تركيا.

وأوضحت مجموعة “بلوكس” التركية لمراقبة الإنترنت، بحسب وكالة “فرانس برس”، أنه في اعتبارا من الساعة 05:00 صباحا بتوقيت غرينتش، لم يتمكن مستخدمو الإنترنت في تركيا من الولوج إلى موقع “ويكيبيديا” بجميع النسخ اللغوية الخاصة بالموقع.

وأوضح الموقع أن هناك أمرا إداريا من السلطات التركية، بحسب ما نقله مراسلو الوكالة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة أن سكان اسطنبول لم يتمكنوا منذ صباح السبت من الوصول إلى أي صفحة من صفحات ويكيبيديا.