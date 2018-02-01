النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 120 شخصا

أصدر النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 120 شخصا من أفراد الجيش التركي بزعم صلتهم بمحاولة الانقلاب ضد رجب طيب أردوغان التي جرت في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن الشرطة شنت حملة اعتقالات في 43 مقاطعة للقبض على المشتبه بهم منهم 58 متهما باستخدام تطبيق بايلوك للتراسل.

يشار إلى أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب لتصفية خصومه ومعارضيه حيث اعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم صحفيون وقضاة وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وفصل نحو 150 ألفا آخرين أو أوقفهم عن العمل في القطاعين العام والخاص.