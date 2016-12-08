النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال جديدة بحق 136 شخصا

نفذت شرطة النظام التركي اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت عشرات الأشخاص في إطار تحقيق بشأن مساكن طلابية تدعي سلطات رجب اردوغان أنها ترتبط بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي في تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التابعة لنظام اردوغان أن “أوامر صدرت لاعتقال 136 شخصا في إطار التحقيق في مساكن الطلاب في عشرين إقليما بتركيا” مشيرة إلى أن “35 شخصا احتجزوا حتى الآن”.

وسجنت سلطات النظام التركي نحو 36 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف من العاملين بالدولة بزعم ارتباطهم بغولن.