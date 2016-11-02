النظام التركي يصدق على سجن الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي

صدقت محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام التركي على قرار يقضي بسجن الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي فيكان يوكساك داغ بالسجن لمدة 11 شهراً وذلك استمراراً لسياسة النظام التركي في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وتوقعت مصادر مقربة من يوكساك داغ أن تصدر قرارات مماثلة ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وأعضاء آخرين في الحزب موضحة أن الاعتقالات التي طالت أعضاء وأنصار الحزب شملت حتى الآن نحو خمسة آلاف شخص.

وجاء قرار سجن يوكساك داغ بعد أيام من اعتقال رئيسة بلدية ديار بكر كولتان كيشاناك المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي وتعيين لجنة حكومية لتسيير أمور البلدية حالها حال 21 بلدية أخرى جنوب شرق تركيا ينتمي رؤساء بلدياتها للحزب.

وفي تصريحات سابقة لها أكدت يوكساك داغ أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية الدمار في سورية والعراق والمنطقة عموما بسبب أحلامه العثمانية وولعه بالحروب ودعمه التنظيمات الإرهابية مشيرة إلى أن أردوغان ينتهج سياسات عنصرية فاشية حيث يسعى عبر تحالفاته الإقليمية مع أنظمة الخليج الرجعية لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري بعد القضاء على جميع معارضيه مهما كانت ميولهم واتجاهاتهم السياسية.