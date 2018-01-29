النظام التركي يعتدي على المواقع الأثرية في عفرين.. ومديرية الآثار تدين

أدى عدوان النظام التركي على المواقع الأثرية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي إلى تدمير معبد عين دارة أحد أهم الأبنية الأثرية التي بناها الآراميون في سورية خلال الألف الأول قبل الميلاد.

وأدانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة العدوان، ودعت في بيان لها “المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي الى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية في منطقة عفرين إحدى أغنى البقاع السورية بالآثار والتراث الثقافي”.

وأكدت مديرية الآثار أن هذا العدوان “يعبر عن مدى الحقد والكراهية والهمجية التي يمتلكها النظام التركي ضد الهوية السورية وضد ماضي الشعب السوري وحاضره ومستقبله”.

ويتميز معبد عين دارة بمنحوتاته النادرة المصنوعة من الحجر البازلتي وتم اكتشافه عام 1982من قبل بعثة وطنية كما أسهمت بعثة يابانية من متحف الشرق القديم في طوكيو بترميم بعض منحوتاته، ويعد تل عين دارة الأثري أحد أهم مدن مملكة بيت أغوشي الآرامية وتبلغ مساحة الموقع نحو 50 هكتاراً.