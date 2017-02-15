النظام التركي يعتقل ضباطا بإطار حملة قمعية ضد مناهضي سياسات اردوغان

اعتقلت شرطة النظام التركي اليوم 27 ضابط شرطة في إطار حملة الاعتقالات الانتقامية التي يشنها النظام ضد مناهضي سياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام رجب طيب اردوغان “إن الاعتقالات التي طالت 27 ضابطا بينهم ثلاثة من قادة الشرطة تركزت في محافظة اضنة جنوب تركيا وتهدف إلى اجتثاث أتباع الداعية التركي فتح الله غولن”.

وكان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس موزنيكس طالب في وقت سابق اليوم نظام اردوغان بتغيير عاجل لسياساته القمعية والتوقف عن انتهاك الحريات الإعلامية وسيادة القانون0

واعتقلت أجهزة الأمن والشرطة التابعة لاردوغان آلاف الأشخاص من مختلف المؤسسات الحكومية والناشطين والصحفيين وسرحت عشرات الآلاف من الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتضمنت حملة الاعتقالات والتسريح عناصر وقادة في الجيش والشرطة وموظفين في وزارتي العدل والتعليم وصحفيين.