النظام التركي يعتقل 118 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي

اعتقلت سلطات النظام التركي، اليوم الاثنين، 118 عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض بينهم الكثير من المسؤولين بحجة ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.

وذكرت وسائل إعلام ناطقة باسم النظام التركي، “أن الشرطة اعتقلت 118 عضوا من حزب الشعوب الديمقراطي التركي في عمليات دهم واقتحام في أنحاء تركيا”.

وقالت هذه الوسائل، أن نحو 500 من عناصر الشرطة مدعومين بالعربات المدرعة ومروحية اعتقلوا 25 مسؤولاً من الحزب في أضنة كما اعتقلوا 20 مسؤولا آخرين في اسطنبول بمن فيهم رئيسه بالمدينة.

وأضافت إن 17 شخصا آخرين بينهم رئيس الحزب اعتقلوا في العاصمة أنقرة و51 اخرين في مدينة مرسين وخمسة في محافظة مانيسا شمال غرب البلاد.