النظام التركي يعزل 291 من عناصر البحرية بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

عزلت سلطات النظام التركي اليوم 291 عسكريا من عناصر البحرية بحجة التورط في محاولة الانقلاب التى جرت منتصف تموز الماضي.

وكانت سلطات النظام التركي أعلنت أمس إغلاق 370 جمعية أهلية ونقابية وثقافية وذلك في إطار الحملة المستمرة التي يقوم بها نظام رجب طيب اردوغان لقمع معارضيه.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام محلية أن أمر توقيف العسكريين جاء بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن وبتورطهم فيما أسمته “أنشطة إرهابية”.

ويواصل نظام أردوغان حملته القمعية التي يشنها لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.