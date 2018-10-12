النظام التركي ينصاع لواشنطن ويطلق سراح القس الأمريكي برونسون

انصاع النظام التركي لمطالبات الولايات المتحدة ورفع كل القيود القضائية المفروضة على القس الأمريكي أندرو برونسون واطلق سراحه.

وقضت محكمة في مدينة أزمير التركية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد و15 يوما بحق القس الامريكي برونسون وأمرت بإخلاء سبيله بعد أن قضى المدة المطلوبة.

وأوضح محامو برونسون أنه سيغادر تركيا فور الانتهاء من إجراءات المحكمة.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الـ 19 من تموز الماضي إخلاء سبيل برونسون ثم عاد وهدد تركيا في الـ 27 من الشهر ذاته بفرض عقوبات اقتصادية عليها إذا لم تخل سبيل برونسون فورا وذلك بعد أن قال أردوغان: إنه “لن يتم إخلاء سبيل برونسون لأنه متهم بالتجسس والعلاقة مع الإرهاب”.

ويقيم برونسون في مدينة ازمير غرب تركيا منذ 22 عاما وتم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب في تركيا في الـ15 من تموز 2016 وتم في الـ25 من تموز الماضي وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بسبب وضعه الصحي.