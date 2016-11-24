النظام التركي يواصل إجراءاته القمعية ويفصل أكثر من 10 آلاف موظف

فصلت سلطات النظام التركي أكثر من 10 آلاف موظف حكومي في إطار حملة القمع المتواصلة التي يشنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتصفية خصومه والمعارضين لسياساته مستغلا محاولة الانقلاب في تموز الماضي.

وأقر وزير عمل النظام التركي محمد مؤذن أوغلو اليوم في تصريح نقلته رويترز انه تم “فصل عشرة آلاف و500 موظف حكومي” زاعما ان لهؤلاء الموظفين علاقة بـ “حزب العمال الكردستاني”.

ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح 110 آلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.