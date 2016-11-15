النظام السعودى يواصل عدوانه على اليمن ويستهدف بغاراته صنعاء

واصل النظام السعودي اليوم عدوانه على اليمن واستهدف بغاراته العاصمة صنعاء ملحقا اضرارا بمنازل المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلى بأمانة العاصمة قوله: أن “طيران العدوان استهدف منطقة جولة اية بشارع النصر فى مديرية شعوب شمال شرق صنعاء بغارتين عنيفتين كما شن ثلاث غارات على مديريةبنى مطر موقعا اضرارا كبيرة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وفى وقت سابق اليوم أعلن مصدر عسكرى يمنى أن وحدة من الجيش اليمنى واللجان الشعبية قضت على عدد من مرتزقة النظام السعودى خلال استهداف تجمعاتهم فى محافظتى تعز ولحج.

ويقود نظام بنى سعود عدوانا على اليمن منذ الـ”26″ من اذار العام الماضى ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر اضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أى مساعدات غذائية وطبية اليه.