النظام السعودي يخرق الهدنة في اليمن ويقتل مدنيين

قتل ثلاثة يمنيين اليوم جراء خرق طيران النظام السعودي لوقف الاعمال القتالية الذي تم الاعلان عنه في اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني محلي ان: “ثلاثة مواطنين استشهدوا في غارة لطيران النظام السعودي استهدفت منزلا في مفرق باقم بمحافظة صعدة الليلة الماضية”.

واضاف المصدران”الطيران السعودي شن اربع غارت على منطقه البقع واربع غارات على مديرية صرواح وغارات اخرى على محافظة مأرب ومديرية الغيل”.