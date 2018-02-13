النظام السعودي يستهدف ميدي بـ 100 صاروخ

استشهد ثلاثة يمنيين وأصيب أربعة آخرون، أمس، جراء غارات لطيران العدوان السعودي استهدفت سوقاً شعبية بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات سوق حضاض الشعبي في بكيل المير، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين من الباعة والمتسوقين في حصيلة أولية، مشيراً إلى أن استمرار تحالف العدوان في استهداف الأسواق جريمة حرب لن تسقط بالتقادم وستتم ملاحقة مرتكبيها.

وفي وقت سابق، أعلن عن استشهاد 7 مدنيين بغارة استهدفت بئراً للمياه في مديرية الصِّلْوْ جنوبي تعز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من تعز استهدفت قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، وأفاد مصدر عسكري بمقتل 8 عناصر من قوات هادي في عمليات قنص متفرقة بالمحافظة، كما استهدف الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات قوات هادي وآلياتهم في مثلث العُمَري وتبة السَيْمَن وقرية الحريقية وخلف تبة زرعان وشرق معسكر الإمام بمديرية ذُوباب الساحلية جنوب غرب تعز، محققة إصابات مباشرة.

كما صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لقوات هادي شرق جبل صَبِرْ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وامتدت عمليات الجيش واللجان الشعبية إلى جبهة لحج المجاورة لتعز، حيث قتل 8 عناصر من قوات هادي بينهم قياديون ميدانيون وجرح أكثر من 15 آخرين خلال التصدي لزحفهم في مديرية كَـرِش شمالي لحج.

في الأثناء، تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إحباط 3 محاولات زحف أخرى لهم باتجاه مواقعهم في جبل شيفان بمنطقة حَمّالة في مديرية كَـرِش بالمحافظة، بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى من قوات هادي وتدمير مخزن أسلحة خلال قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف موقعاً لهم في مديرية طور الباحة شمال المحافظة.

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري عن تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من كسر زحف لقوات هادي وتحالف العدوان السعودي باتجاه مدينة ميدي الحدودية غرب البلاد، مضيفاً: إنّ عملية الصد أوقعت قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف بينهم سودانيون، وأنّ طائرات الأباتشي استهدفت ميدي بأكثر من 100 صاروخ بالتزامن مع 30 غارة جوية نفذتها طائرات حربية واستطلاعية وأباتشي تابعة لتحالف العدوان.

وفي محافظة الجوف، أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي إثر مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في منطقة ملاحة بمديرية المصّلوب شمالي غرب الجوف.

هذا واستهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ “زلزال 2” تجمعات قوات هادي في منطقة المهاشمة بمديرية الخَب والشّعْف شرقي محافظة الجوف.

وفي جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية، أفاد مصدر عسكري باستهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية بالقذائف المدفعية لتجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مركز شامخ العسكري ومنفذ الطوال الحدودي بجيزان السعودية، كما قصفوا مواقع الجنود السعوديين في منطقة الشُرفة وموقع المخروق بنجران السعودية.

وكالات