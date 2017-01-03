النظام السعودي يعاقب عشرات العمال الأجانب بالسجن والجلد لمطالبتهم بدفع أجورهم المتأخرة

لم يكتف النظام السعودي بوقف دفع أجور ورواتب العديد من العمال الأجانب بل أوعز إلى إحدى محاكمه بالحكم على العشرات منهم بالسجن والجلد بذريعة مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بأجورهم المتأخرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير اعلامية سعودية قولها اليوم “إن محكمة سعودية حكمت على عشرات من العمال الاجانب بالسجن والجلد بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي عندما لم تدفع لهم مجموعة بن لادن أجورهم لأشهر عدة”.

وتأخرت شركات انشاءات على رأسها مجموعة /بن لادن/ وشركة /سعودي اوجيه/ في دفع رواتب عشرات الالاف من العمال الاجانب في السعودية بعد انهيار عائداتها في ظل عدم قدرة النظام السعودي على دفع مستحقات الشركات الخاصة المتعاقدة معها.

وزعمت سلطات النظام السعودي في تشرين الثاني الماضي أنها ستدفع المستحقات المتأخرة للشركات الخاصة في الشهر التالي لكن وزير مالية النظام السعودي محمد الجدعان أعلن للصحفيين في 22 كانون الأول الماضي عقب اعلان ميزانية العام 2017 أن “الأموال المستحقة للشركات الخاصة ستدفع لها خلال 60 يوما”.

وترجع الأزمة المالية التي تواجهها السعودية إلى سياسات النظام السعودي ودعمه للإرهاب في المنطقة من خلال تقديم مليارات الدولارات للإرهابيين وشراء الاسلحة لهم وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن الذي كلف مليارات الدولارات والذى ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية ورغم ذلك يواصل هذا النظام دعمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة اضافة إلى عقد صفقات السلاح الكبيرة مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.