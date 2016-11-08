النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدى

واصل النظام السعودي عداونه على اليمن مستهدفا المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بالتزامن مع استمرار قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالتصدى لهذا العدوان حيث دكت عددا من تجمعاته موقعة قتلى وجرحى في صفوف مرتزقته.

وقال مصدر يمني في محافظة مأرب إن طيران النظام السعودي شن اليوم غارتين على مديرية صرواح وغارة على منطقة المخدرة ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.

وفي محافظة المحويت شن الطيران السعودي سلسلة غارات استهدفت إحداها جسرا بمديرية شبام كوكبان ما أدى إلى تدمير الجسر بالكامل وتوقف حركة السير بخط المحويت صنعاء كما ألحقت الغارات أضرارا بأبراج ومنشآت للاتصالات ومبان ومنازل سكنية.

وفي ردها على عدوان النظام السعودي المتواصل تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من استهداف عدد من تجمعاته في تعز وجيزان وعسير والجوف موقعة عددا من مرتزقته بين قتيل وجريح.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ الـ 26 من آذار من العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.