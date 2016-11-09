النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن

واصل النظام السعودي اليوم عدوانه على اليمن مستهدفا المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بعدد من الغارات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر يمني قوله.. “إن طيران النظام السعودي استهدف مديرية المصلوب بغارتين كما شن عدة غارات على العاصمة صنعاء ملحقا أضرارا بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وفي ردها على عدوان النظام السعودي استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعا لمرتزقة النظام السعودي في محافظة البيضاء موقعة قتلى وجرحى في صفوف مرتزقته.

ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ ال26 من آذار من العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصارا بريا وبحريا وجويا على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.