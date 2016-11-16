النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن ويستهدف بطيرانه عدد من المحافظات

واصل النظام السعودي عدوانه على اليمن واستهدف طيرانه اليوم عددا من المحافظات اليمنية ملحقاً أضراراً بمنازل المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر عسكري يمنى لوكالة “سبأ” أن طيران العدوان السعودي استهدف بثلاث غارات محيط مدينة ذي ناعم بمحافظة البيضاء كما شن أربع غارات على جبل يازل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأضاف المصدر.. أن طيران النظام السعودي شن أيضاً خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة وعشر غارات على مديرية ميدى بمحافظة حجة وتسع غارات على مديرية الصليف في محافظة الحديدة.

ويقود نظام بني سعود عدوانا على اليمن منذ ال/26/ من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.