النفط: دخول بئر جحار 8 في الخدمة بطاقة 350 ألف متر مكعب من الغاز يومياً

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم وضع بئر “جحار رقم 8” بالخدمة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 إلى 350 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

وأوضح الوزير غانم أن البئر ينتج 650 برميلا من المكثفات النفطية ومن الغاز المنزلي ما بين 20 إلى 30 طنا يوميا لافتا إلى أن الوزارة تركز جهودها على تأمين كميات إضافية من الغاز رغم الصعوبات كافة من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقفة ووضعها بالخدمة من جديد.

وبين الوزير غانم أن وضع بئر جحار 8 من جديد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها للتغلب على التحديات التي أفرزتها الأزمة المتمثلة بنقص كميات الغاز المنتجة والحاجة الماسة لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.

يذكر أن حقل جحار يقع إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر على بعد 35 كيلو مترا منها وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئرا نفطية واحدة.

وكانت وزارة النفط أعلنت في آب الماضي عن تشغيل بئر “أبو رباح 13” قرب حمص ووضعها بالاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.