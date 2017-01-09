النفط يهبط متأثرا بزيادة الإنتاج الأمريكي

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي، وصعود الدولار الذي يؤدي بدوره إلى زيادة سعر السلع الأولية المقومة بهKومنها النفط.

وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت موسكو (10:53 بتوقيت غرينيتش) انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.8% أي 1.03 دولار إلى 56.07 دولار للبرميل، كما هوت أسعار النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 1.78% أي 96 سنتا لتصل إلى 53.03 دولار للبرميل.

ويأتي هذه الانخفاض بسبب ضغوط زيادة إنتاج النفط الأمريكي الذي قوض تفاؤل المستثمرين بالتزام كبار منتجي النفط بخفض الإنتاج، بما فيهم روسيا التي أعلنت اليوم الاثنين خفضها نحو 130 ألف برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل منذ الـ1 وحتى الـ8 من كانون الثاني.

وعززت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي، حسبما أظهرت بيانات شركة “بيكر هيوز” الأمريكية لخدمات الطاقة .

كما أن إيران رفعت الصادارت النفطية إذ باعت أكثر من 13 مليون برميل من النفط.

وكذلك العراق (ثاني أكبر منتج في أوبك) صدر كميات قياسية بلغت 3.51 مليون برميل في اليوم من ميناء البصرة في كانون الأول، إلا أن بغداد تعهدت بتقليص الإنتاج بنحو 210 آلاف برميل يومياً في المتوسط اعتباراً من كانون الثاني الجاري.