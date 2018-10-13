النقد الدولي يحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن هناك مخاطر متنامية تهدد الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن فسحة الفرص لإجراء إصلاحات بدأت تضيق مع تزايد هذه المخاطر.

ونقلت (أ ف ب) عن أعضاء اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي قولهم في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدولي في مدينة بالي باندونيسيا أن “هناك مخاطر متنامية على الاقتصاد في أجواء من التوتر التجاري الحاد والمخاوف الجيوسياسية والظروف المالية التي تزداد صعوبة وتطال العديد من الأسواق والدول الناشئة” داعين الدول إلى عدم تخفيض قيمة عملاتها.

وأضاف الأعضاء في البيان إنه “مع انغلاق نافذة من الفرص سنعمل بشكل عاجل على دفع السياسات والإصلاحات الضرورية من أجل النمو وتدارك المخاطر” مؤكدين ضرورة أن يكون “النمو العالمي منتظما على المدى القريب ومعتدلا بعد ذلك غير أن الانتعاش يزداد تباينا وبعض المخاطر التي تم تحديدها من قبل تحققت جزئيا”.

من جهة أخرى دعا صندوق النقد إلى بذل جهود لتحسين منظمة التجارة العالمية وتعزيز الثقة في نظام التجارة العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي خفض هذا الأسبوع توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي إلى 3,7 بالمئة ليكون بمستوى العام الماضي.