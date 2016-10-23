“النقل”: المرحلة الحالية مرحلة اعادة اعمار لقطاع النقل

أكد وزير النقل المهندس على حمود ضرورة بذل جهود استثنائية تطلبها المرحلة الحالية ومرحلة اعادة الاعمار القادمة للمحافظة على ريادية قطاع النقل الى جانب ضبط النفقات وسرعة انجاز المعاملات دون أي تأخير.

وطالب الوزير حمود خلال لقائه المديرين المركزيين في الوزارة بأعداد مقارنة من حيث نسب التنفيذ والانجاز بين الفترة الحالية مع مثيلاتها لنفس الفترة من الاعوام السابقة مع اعداد تصور فيما يتعلق بأمور اعادة الهيكلية وتوزيع المهام بين المديريات اضافة لموضوع متابعة أعمال الاتمتة والارشفة في مديريات النقل وربطها الكترونيا بشكل مركزي مع

الوزارة.

وفيما يتعلق بثانويات النقل المهنية دعا المهندس حمود الى اعداد دراسة تبين حاجة السوق الفعلية وربطها مع الخريجين في ثانويات النقل لمعرفة الحاجة الفعلية بالنسبة لأعداد المقبولين.