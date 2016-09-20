النقل: توحيد وتخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية لتخفيف الاعباء عن المواطنين

أصدر وزير النقل المهندس علي حمود قرارا بتوحيد أجور النقل الجوي الداخلي الى القامشلي لتصبح عشرون الف ليرة سورية واعفاء رحلات القامشلي التي تنفذها النواقل الوطنية الخاصة من أجور الخدمات الارضية التي تحصلها مؤسسة الطيران العربية السورية وبدلات الهبوط التى تحصلها المؤسسة العامة للطيران المدني.

ويأتي القرار رقم 859 ضمن جملة اجراءات وزارة النقل لتخفيف الاعباء عن المواطنين وتسهيل اجراءات نقلهم.

وتضمن القرار تطبيق أسعار الوقود بالنسبة للنواقل الوطنية الخاصة مع مثيلتها المطبقة في مؤسسة الطيران العربية السورية وأوجب الزام الناقل الوطني الخاص بتسيير رحلة واحدة على الاقل الى القامشلي يوميا وحجز واصدار التذاكر من مكاتب المبيعات الرئيسية للشركات الناقلة حصرا منعا لاي ابتزاز او مزاودات على حساب المواطن.