النقل مجاني من دمشق إلى بلودان لحضور مهرجانها السياحي

أنهت محافظة ريف دمشق استعداداتها لإطلاق مهرجان بلودان السياحي الثقافي الأول في العشرين من الشهر الجاري ولغاية 23 منه بمشاركة مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى المحافظة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمهرجان مستعرضة النشاطات التي ستتخلله والتي تشمل معارض فنية وثقافية وصناعات تقليدية. إضافة إلى معرض للزهور وآخر للتسوق وحفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين السوريين واللبنانيين.

وقدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتصوراتهم حول فقرات المهرجان التي ستعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والفلكلوري للمنطقة وتكون البداية لعودة وجذب السياحة الداخلية والشعبية من جديد إلى هذه المنطقة.

وأكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أثناء الاجتماع أن المهرجان سيكون الانطلاقة الحقيقية لإعادة الألق السياحي لمنطقة الزبداني داعيا إلى التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف التي تمثل هذا المهرجان لإخراجه بطريقة تعكس أهمية السياحة في منطقة الزبداني بشكل خاص وفي محافظة ريف دمشق بشكل كامل.

وفي تصريح للصحفيين قال ابراهيم .. إن “المهرجانات التي ستطلقها المحافظة خلال المرحلة القادمة تسهم في عودة الحياة الطبيعية للمحافظة برمتها وهي جزء من إعادة الإعمار”، لافتا إلى الكم الهائل من المواطنين الذين يقصدون بلودان بعد أن عادت منطقة الزبداني إلى حضن الوطن وتم استئصال الإرهاب منها.

وأشار المحافظ ابراهيم إلى أن المحافظة أمنت للزائرين مختلف متطلباتهم .إضافة إلى وسائل نقل مجانية من دمشق إلى بلودان خلال فترة المهرجان علما أن معظم الفنادق باتت جاهزة لاستقبال الزائرين.

بدوره بين مدير سياحة ريف دمشق المهندس طارق كريشاتي أن تحضيرات كبيرة أعدت بالتعاون بين وزارة السياحة والمحافظة ليكون المهرجان بأجمل حلة. مشيرا إلى أنه يشمل فعاليات فنية وثقافية ورياضية واجتماعية وأنشطة مختلفة هدفها الترويج لمنطقة بلودان والريف الغربي في المحافظة.

من جانبه لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن المهرجان هو بمثابة إعلان النصر بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والأمان لهذه المنطقة، مؤكدا أن الغرفة على استعداد للمشاركة الفعالة حيث يصل عدد الشركات المشاركة في المعرض الذي سيتم فيه تقديم حسومات كبيرة إلى نحو 50 شركة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والألبسة لتشجيع لأهالي في الزبداني وبلودان لمعاودة نشاطهم.