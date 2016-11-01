النقل والشحن والترانزيت بندوة الاربعاء “التجارية”.

تناقش “ندوة الأربعاء التجارية.. لقاء مع مسؤول” التي تقيمها غرفة تجارة دمشق غداً بعنوان ” النقل والشحن والترانزيت” عمل مكاتب النقل الداخلي من الناحية الجمركية وكيفية عمل وترخيص شركات الترانزيت ومواصفات السيارات التي يمكن أن تنضوي تحت مبدأ الترانزيت والايجابيات والسلبيات لهذه المواضيع.

وتستضيف الندوة التي تقام بالتعاون مع وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة واتحاد شركات الشحن الدولي مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح ومدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد ورئيس اتحاد شركات الشحن الدولي صالح كيشور.