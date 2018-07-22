«النقل»: «3» مليارت ليرة الخطة الاستثمارية للخطوط الحديدية للعام القادم

بينت مصادر مطلعة في وزارة النقل أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ناقش الخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام ٢٠١٩ وإقرارها رسمياً بقيمة وصلت إلى ٣ مليارات ليرة سورية.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشات تمحورت وفق متطلبات واقع نقل الركاب والبضائع على متن قطارات الخطوط الحديدية السورية وكذلك المشاريع الحيوية للمؤسسة منها مشروع تطوير وتأهيل محور مرفأ طرطوس حمص مناجم الفوسفات “الشرقية” لزيادة الطاقة التمريرية والنقلية لتلبية طلبات حجوم النقل المطلوبة، وكذلك مشروع نقل الإحضارات الحصوية وتنفيذ تفريعته السككية من محطة قطينة إلى مقالع الحصويات بحسياء بطول 18 كم مع تأمين جميع التجهيزات اللازمة لساحات ومحطات التحميل والتفريغ.‏

كما تضمنت الخطة استكمال ربط المرافئ الجافة والمدن الصناعية بشبكة الخطوط الحديدية السورية لما لها من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات المؤسسة.‏

وأظهرت الخطة المشاريع التي تنفذها المؤسسة والحاجة الضرورية إلى رفد أسطول النقل السككي بمزيد من الأدوات المحركة والمتحركة من خلال الشراء وكذلك إجراء عمليات الصيانة والإصلاح للقاطرات والعربات والشاحنات والروافع العائدة للمؤسسة من أجل تأمين تشغيل القطارات عند افتتاح محاور نقل جديدة بالإضافة إلى ترميم وإصلاح المباني والمحطات.‏

وفي سياق متصل أكدت مصادر وزارة النقل على ضرورة التقيد بالخطط الموضوعة للخطة الاستثمارية للمؤسسة وتحقيق الإيرادات المتوقعة في مجالي نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى التقيد بالمهل الزمنية للمشاريع التي هي قيد التنفيذ ليتم وضعها بالاستثمار فور الانتهاء من تنفيذها، وتأتي هذه الخطة ضمن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩‏.