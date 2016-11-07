النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته حيال تركيا

أكد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس اليوم ان على الاتحاد الأوروبي تشديد لهجته تجاه النظام التركي ردا على الحملة القمعية التي يشنها في البلاد.

ونقلت فرانس برس عن كورتس قوله: في السنوات الماضية ابتعدت تركيا بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي لكن سياستنا بقيت على حالها وهذا الأمر لا يمكن أن ينجح”.

وكان النظام التركي واصل عمليات القمع ضد معارضيه حيث اعتقل يوم الجمعة الماضي رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكساك داغ وعددا من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب كما اعتقل أول أمس تسعة صحفيين ومديرين تنفيذيين فى صحيفة جمهورييت وذلك بعد اعتقاله الإثنين الماضي رئيس تحرير الصحيفة مراد سابونجو وإصدار 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين فيها بهدف كم أفواه معارضي سياساته.

وعا كورتس إلى إدراج مسألة تركيا على جدول أعمال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرتقب عقده الإثنين المقبل معربا عن أمله في أن يقرر المجتمعون “سياسة أوروبية مختلفة” تجاه تركيا.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وفيينا توترا الصيف الماضي مع دعوة النمسا إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأروروبي.

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.