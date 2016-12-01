النمسا توافق على تزويد النظام التركي بأسلحة ومعدات عسكرية

وافق البرلمان النمساوي على وقف تزويد النظام التركي بالسلاح والمعدات العسكرية وذلك بناء على طلب تقدم به حزب الخضر المعارض الذي حذر من وصول تلك الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية وغيرها من الدول وإمكانية استخدامها في قمع معارضي سياسات رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة “الكرونه تسايتونغ” النمساوية اليوم عن مصادر في البرلمان قولها إن “جميع الأحزاب النمساوية الستة الممثلة في البرلمان وافقت عبر التصويت على منع تصدير ووقف مد النظام التركي بالأسلحة والتجهيزات العسكرية”.

وكانت صحيفة جمهورييت التركية نشرت في آيار من العام الماضي شريط فيديو يظهر أن شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة ومعدات حربية إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.