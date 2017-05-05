النواب الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية في خطوة من شأنها زيادة حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب السياسات الأمريكية الاستفزازية حيال بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن 419 من النواب صوتوا لصالح مشروع قرار بفرض عقوبات على بيونغ يانغ مقابل معارضة صوت واحد على المشروع الذي يجب أن يناقش أيضا في مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي إيد رويس إن “هذا القانون يعطي الإدارة الأمريكية آليات تمكنها من قطع مصادر تمويل بيونغ يانغ بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون معها”.

ويمنع مشروع القانون سفن كوريا الديمقراطية من العمل في المياه الأمريكية أو الرسو في أحد موانئ الولايات المتحدة.