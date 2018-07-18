النواب التشيكي: سياسة ترامب تهدد دول الاتحاد الأوروبي

أكد عضو مجلس النواب التشيكي دانييل بافلاس أن السياسة الحالية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا لدول الاتحاد الأوروبي، ولا تركز إلا على حماية وتحقيق المصالح الأمريكية.

بافلاس صرح، في حديث للإذاعة التشيكية، بأن التصريحات الأخيرة لترامب تجاه أوروبا، تمثل تجاوزا لكل الحدود ولا تعطي إشارة طيبة لحلفاء الولايات المتحدة فيها، لافتا إلى أن السياسة الحالية للحلف القائم بين الجانبين هي سياسة الولايات المتحدة عمليا.

واعتبر أن التهديدات التي يتعرض لها العالم حاليا ناجمة عن ممارسات الحلف بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في كثير من الأحيان، مشددا على أن أزمة الهجرة التي تعاني منها أوروبا ناتجة عن تدخل هذا الحلف في دول الشرق الأوسط.

كما نبه إلى أن هذا التحالف الأوروبي الأمريكي يهاجم التوازن السلمي في العالم ويخلق التوتر في العديد من المناطق فيما يتوجب تهدئة الوضع وترك كل دولة تحل مشاكلها بنفسها.

هذا وكان ترامب اعتبر أن أوروبا تعد خصما بالنسبة للولايات المتحدة لأنها لا تستفيد منها تجاريا.