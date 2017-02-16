الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 الشهير يعود للأسواق مجددا

من المقرر أن تعيد نوكيا إطلاق هاتفها الشهير “3310” بإصدار جديد، وسيتم الكشف عن هذا الهاتف خلال المؤتمر العالمي للمحمول الذي يقام في مدينة برشلونة، نهاية شباط الجاري.

وصدر هاتف نوكيا 3310 لأول مرة عام 2000، حيث تميز بصلابته ومتانته فضلا عن عمر البطارية الذي يمتد لأيام، وهي الميزة التي قد تسهم في إقبال المستخدمين على شراء الإصدار الجديد الذي سيتم بيعه بسعر 59 دولارا.

ومن الممكن شراء الهاتف عبر موقع أمازون، ولكن عن طريق السوق الأصلية للهاتف، وليس من شركة أمازون نفسها.

وتقدم أمازون مجموعة من المواصفات المميزة للهاتف، بما في ذلك الآلة الحاسبة والساعة وقدرته على تخزين أكثر من 10 ملاحظات للتذكير، فضلا عن الألعاب مثل لعبة “سنيك 2″ و”باريس 2″ و”سبيس امباكت”.

وتكافح نوكيا من أجل إعادة علامتها التجارية إلى الأسواق في عصر الهواتف الذكية، والجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد اشترت أسهم الشركة الفلندية نوكيا في العام 2014، ليختفي بعدها اسم نوكيا من أسواق الهواتف الذكية ويطرح تحت اسم Lumia. وفي مايو/أيار من العام الجاري، وقعت نوكيا عقدا مع شركة “HMD Global Oy” يسمح للأخيرة بإنتاج أجهزتها خلال السنوات الـ10 القادمة.

ومن المقرر أن تكشف شركة HMD أيضا عن إطلاقها هواتف نوكيا 3 و5 و6 خلال المؤتمر العالمي للمحمول الذي سيبدأ فعالياته في الـ26 من شهر فبراير الجاري.