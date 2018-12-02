الهطولات المطرية تحسن المخزون المائي للسدود والغطاء النباتي في جميع المحافظات

بينت نشرة مراقبة حالة الجفاف الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو أن الهطولات المطرية مؤخراً ساهمت في تحسين مخزون المياه في السدود بالمحافظات وتحسين الغطاء النباتي بالمنطقة الساحلية والبادية وغرب السويداء والرقة ودير الزور والحسكة.

وقال مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في الإنتاج الزراعي والحيواني محمد البحري أن الأمطار التي هطلت خلال شهر تشرين الأول كانت عامة حيث شملت جميع المحافظات وتجاوزت كميات الأمطار الهاطلة معدلاتها الشهرية مقارنة بالعامين الماضيين.

وأشار البحري إلى أن زراعة المحاصيل الاستراتيجية تسير وفق المخطط الذي وضعته الوزارة وأن محصول الشوندر السكري في الغاب بمرحلة الإنبات وهو بوضع جيد.

وبالنسبة لوضع المراعي قال البحري: إن المراعي بحالة جيدة في أغلب المحافظات والوضع الصحي للأغنام والأبقار جيد وهي خالية من الأمراض السارية والمعدية.