الهطولات المطرية ترفع منسوب المياه الجوفية ومخازين السدود في حماة

أكد مدير الموارد المائية في حماة المهندس أزهر أزهر أن الامطار الغزيرة التي عمت المحافظة خلال الايام الماضية انعكست بشكل ايجابي على واقع زيادة مخازين السدود، وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وغزارة الينابيع وحدوث جريانات كبيرة في الوديان ومجاري الانهار.

وأشار مدير الموارد المائية الى أن كمية تخزين المياه حاليا في سد الرستن تجاوزت 20 مليون متر مكعب وسد محردة نحو 32.175 مليون متر مكعب، وسد قطينة نحو 41.100 مليون متر مكعب، مبينا أن الهطولات الاخيرة أسهمت أيضا بتحسن النمو الخضري والنوعي للمحاصيل الشتوية وخاصة القمح والشعير والبقوليات الغذائية والخضار الشتوية.

وكانت محافظة حماة شهدت هطلات مطرية غزيرة توزعت في مختلف مناطق المحافظة وخاصة في الريف الغربي منها.