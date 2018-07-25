الهـلال يبحـث مـع وفـد حـزب أوســـيتيا الموحـد عـلاقـات التعــاون:تعزيز التحالف بين القوى الوطنية التقدمية في مواجهة الإرهاب

بحث الرفيق الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أمس عدداً من القضايا الراهنة مع وفد حزب أوسيتيا الموحد الذي يزور سورية برئاسة السيد آلان تاد تايف رئيس الحزب في إطار زيارة السيد رئيس جمهورية أوسيتيا الموحدة أناتولي بيبيلوف.

وأكد الجانبان أهمية إعداد اتفاق تعاون بين الحزبين لتنظيم العلاقات بينهما وبما يسهم في تعزيز التعاون بين الشعبيين والبلدين الصديقين.

وشددا على أهمية التضامن والتحالف بين القوى الوطنية التقدّمية المدافعة عن استقلالها في مواجهة الإرهاب الذي هو خطر على الجميع.

وبيّن الرفيق الهلال أن هذه الزيارة دليل على التواصل الإيجابي بين الحزبين في البلدين الصديقين، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً مستقبلية رحبة للعمل الحزبي البنّاء، وأضاف: إننا نقدّر الوقفة المشرّفة لجمهورية أوسيتيا الجنوبية وحزب أوسيتيا الموحد مع سورية في حربها ضد الإرهاب العالمي، معرباً عن سعادته بأن سورية هي من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية أوسيتيا الجنوبية.

من جهته عبّر تاد تايف عن شكره لسورية حكومة وشعباً ولقائدها السيد الرئيس بشار الأسد على الدعم وحفاوة الاستقبال، وأعرب عن امتنانه من الخطوة التاريخية التي قامت بها سورية من خلال اعترافها بأوسيتيا الجنوبية دولة مستقلة.

كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الحزبين بما ينعكس على الشعبين الصديقين، ونوّه بتجربة حزب البعث المتطورة وخبرته في العمل الحزبي على جميع الصعد، مشدداً على أهمية تبادل التجارب بين الحزبين في المستقبل بعد توقيع اتفاق التعاون.

حضر اللقاء من جانب حزب البعث الرفيقان رئيس مكتب التنظيم القطري يوسف الأحمد ورئيس مكتب الإعداد الرفيق الدكتور مهدي دخل الله . ومن جانب حزب أوسيتيا الموحدة السيد إيغور كوزايف مدير العلاقات الخارجية.